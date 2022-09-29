В Кремле не знают, будет ли "Северный поток" когда-либо перезапущен

У Кремля нет информации о том, будет ли газопровод "Северный поток" когда-либо перезапущен после аварии, поскольку это "технический вопрос", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию телеканала CNN о том, что представители европейских служб безопасности наблюдали российские военные корабли и подлодки в районе утечек на газопроводе "Северный поток", Песков заявил, что Балтийском море находилось гораздо больше военных аппаратов НАТО, нежели российских.

"Этот район - это Балтийское море. Гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО. Поэтому это такие совершенно глупые новости, которые скажем так, ангажированы", - заявил представитель Кремля.