Последнее обновление: 18.11.2022 12:39

Швеция подтвердила диверсию на "Северных потоках"

Шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Об этом говорится в заявлении прокурора Матса Юнгквиста, сообщают европейские медиа.

"Во время осмотра места преступления, который проводился на месте в Балтийском море, были сделаны значительные изъятия, и этот район был тщательно задокументирован. Проведенный анализ показывает следы взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах. Работа по расширенному анализу продолжается, чтобы можно было сделать более убедительные выводы об инциденте", - рассказал прокурор.

По его словам, "предварительное расследование является очень сложным и всеобъемлющим", и работа продолжается.

Юнгквист высоко оценил сотрудничество властей Швеции с властями других стран. Дальнейших подробностей он не предоставил.

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