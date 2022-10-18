Авария на "Северных потоках" была вызвана мощными взрывами - полиция Дании

Предварительное расследование повреждений двух ниток газопровода "Северный поток" в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами.

Об этом объявила во вторник полиция Дании, сообщает Politiken.

Расследование совместно проводили полиция Копенгагена, Вооруженные силы и Полицейская разведывательная служба (PET). С момента утечки газа было проведено несколько расследований на местах аварии.

"Расследования подтвердили, что в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб газопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2", и что этот ущерб был вызван мощными взрывами", - говорится в заявлении.

По сообщению полиции Копенгагена, пока рано говорить о том, когда расследование будет завершено.

"Как и раньше, следственная группа будет тесно сотрудничать с соответствующими органами как в Дании, так и за рубежом, в том числе с Вооруженными силами Норвегии, которые помогают в расследовании мест преступлений в Балтийском море", - пишет полиция.

Тем временем, операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.

Фото сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала 50-метровый участок поврежденной трубы, разорвавшейся во время вероятной диверсии.

По словам оператора дрона Тронда Ларсена, только экстремальные силы могли нанести повреждение металлу такой толщины.