Шольц: Путин для начала переговоров должен вывести войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за прекращение войны в Украине остается на президенте России Владимире Путине.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", - заявил Шольц в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье на CNN.

Немецкий лидер признал, что годичная российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине. Но он сказал, что не будет заставлять украинцев идти на неудобные компромиссы.

"Без украинцев не будет решений", - сказал Шольц, отметив, что Путин явно неправильно оценил силу Украины, а также единство всех друзей Украины в противостоянии российскому вторжению.

"Очень трудно судить о том, что будет дальше в Украине, но есть кое-что абсолютно понятное: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", - сказал он.

Шольц также хорошо отозвался о президенте США Джо Байдене и его лидерстве во время текущего международного кризиса.

"Он очень информирован о международных отношениях. Я думаю, что он один из самых квалифицированных президентов, который знает, как обстоят дела в мире, что важно во времена, которые становятся все более опасными", - сказал Шольц.