Последнее обновление: 02.07.2021 14:23

МИД ФРГ не стал комментировать заявления Лукашенко о ФРГ и антитеррористической операции

МИД Германии оставил без комментариев заявления Лукашенко о завершении некой антитеррористической операции и возникших вопросов к канцлеру ФРГ.

"Эти высказывания Лукашенко мы не комментируем", - заявила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

"Присоединяюсь к этим словам", - добавила со своей стороны заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц, которую цитирует ТАСС.

Лукашенко ранее заявил, что по итогам работы контрразведки у Минска появился ряд вопросов к руководству Германии.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - заявил Лукашенко.

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