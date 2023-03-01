Украина получила партию временных мостов от Швеции

Швеция передала Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать как понтонные переправы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Также переданы 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы различной длины.

"Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию. В условиях войны временные мосты - это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной частью страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме Швеции, конструкции для возведения временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

"С начала полномасштабного вторжения РФ на государственных дорогах Украины разрушено 153 моста и путепровода. Благодаря работе дорожников и международной поддержке восстановлен проезд 80 временными переправами", - говорится в сообщении.

Швеция системно поддерживает Украину - стоимость только гуманитарной и гражданской помощи с февраля 2022 года составляет 379 миллионов евро. Среди стратегически важного - средства для налаживания транспортного сообщения на деоккупированных территориях.