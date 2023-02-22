Страны ЕС предлагают меры против поставок в РФ компонентов для оружия в обход санкций

Группа из десяти стран-членов ЕС призвала к более решительным действиям, чтобы остановить Россию от получения военных запчастей через подставные компании в соседних странах в обход западных санкций, пишет The Guardian.

Десять стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Италия и страны Балтии, пишут, что "2023 год должен стать годом успеха в борьбе с обходом", предупреждая, что общественная поддержка и международная легитимность санкций может уменьшиться, если они будут признаны неэффективными.

В неофициальном документе группа утверждает, что особое внимание следует уделить западным компонентам, используемым в российском вооружении и военной технике, деталям, которые нелегко заменить и которые могут нарушить российское военное производство, если они исчезнут.

Рекомендации включают улучшение сотрудничества между национальными органами власти и органами власти ЕС для обеспечения надлежащего обмена информацией между таможней, налоговыми органами, прокуратурой и разведкой.

Также предлагается создание списка компаний и секторов, вызывающих беспокойство, для повышения осведомленности.

Предложения предусматривают предупреждение лицам и компаниям в странах, не являющихся членами ЕС, которые помогают России избегать санкций, о том, что их помощь Москве грозит "серьезными последствиями для их доступа к внутреннему рынку".