ЕС продлил действие санкций против РФ до 24 февраля 2024 года

Совет ЕС утвердил продление введенных почти год назад санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года, сообщил официальный журнал Евросоюза.

"Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - говорится в сообщении журнала.

Накануне Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ, о чем сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы занимаемся его утверждением. Он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля - в любом случае", - заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе, передает Интерфакс.

Он отметил, что "препятствия, которые остаются, будут устранены, - таково обязательство всех министров".

В настоящее время под санкциями ЕС против России находятся 1 386 физических лиц и 171 организация.