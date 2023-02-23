Последнее обновление: 23.02.2023 08:14

ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России

Послы ЕС на встрече в среду не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля", - сообщил Йозвяк.

Он уточнил, что Венгрия, которая требовала исключить четырех лиц РФ из санкционного списка, отступила. Впрочем, именно из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.

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