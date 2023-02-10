ЕС продолжает обсуждать перечень новых санкций против РФ

Страны ЕС продолжают дискуссии по десятому пакету санкций против России, об окончательных решениях пока говорить рано, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Идут дискуссии, ничто окончательно не определено", - сказала она на пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе. Так фон дер Ляйен ответила на вопрос о том, можно ли ожидать, в частности, санкций против сферы мирного атома. Некоторые страны Евросоюза предупреждали, что заветируют ограничительные меры в данной сфере, передает Интерфакс.

Фон дер Ляйен пояснила, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК