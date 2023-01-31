Ряд стран ЕС раздражен затягиванием работы над 10-м пакетом санкций ЕС против России

Группа стран, в том числе Польша, раздражены и разочарованы затягиванием работы над десятым пакетом санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщило "Польское радио", ссылаясь на комментарии дипломатов/

Десятый пакет ограничений несколько недель назад анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако до сих пор Еврокомиссия не представила проект санкций. Цель - введение новых ограничений примерно 24 февраля, то есть в первую годовщину полномасштабного вторжения России на Украину.

"Почему мы должны ждать три недели и ничего не делать, когда в Украине каждый день гибнут люди?" - прокомментировал один из дипломатов из восточного региона, который считает необходимым согласование 10-го пакета санкций как можно быстрее.

Он отметил, что нынешнее давление дало результаты, и привел пример российских бриллиантов. Бельгия, где Антверпен является мировым центром торговли бриллиантами, долго отказывалась соглашаться на запрет импорта. Однако под давлением Бельгия уступила, и торговля бриллиантами войдет в десятый пакет.

Сегодня послы стран ЕС проведут очередной разговор на эту тему. "Мы не сдаемся, мы будем настаивать на ускорении работы", - сказал дипломат из стран Балтии.

При обсуждении следующего пакета санкций Польша и страны Балтии также хотят установить лимиты цен на нефтепродукты из России и требовать механизмов, подобных потолкам, введенным для российской нефти. Когда в начале декабря был согласован ценовой лимит в 60 долларов за баррель нефти, также был установлен механизм коррекции, чтобы соответствовать рыночным колебаниям, снижая цену на 5%. Его должны были пересмотреть в середине января, на что обращают внимание и в Польше, подчеркивая, что текущая цена должна составлять 50 долларов за баррель.

По данным СМИ, в Европейском Союзе до конца недели должны согласовать санкции против Беларуси, а через две недели - десятый санкционный пакет против РФ.