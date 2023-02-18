Беларусь высылает офицера связи Пограничной службы Польши

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна был вызван 17 февраля в МИД Беларуси, где ему сообщили, что белорусские власти не видят смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши.

«Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону», — говорится в заявлении МИД Беларуси.

Польше также предложено привести штат Генконсульства Польши в Гродно к количественному паритету с числом сотрудников Генконсульства Беларуси в Белостоке.

«Польский дипломат в цивилизованном ключе был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на антигуманное одностороннее решение правительства М. Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска «Бобровники» с польской стороны», — сказано в сообщении пресс-службы МИД.

Как сообщалось, правительство РБ ограничило пересечение госграницы польскими грузоперевозчиками только белорусско-польским участком границы.

«Вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем Правительстве Польши», — подчеркивается в сообщении.

МИД предупредил, что любые деструктивные шаги польского Правительства не будут оставлены без внимания и в этой связи оставляет за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов. Также правительству Моравецкого предложено «воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу».