Последнее обновление: 09.02.2023 13:45

МИД Польши вызвал поверенного в делах Беларуси из-за приговора Пачобуту

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского из-за приговора белорусских властей, вынесенного в отношении журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia и члена непризнанного властями Союза поляков Андрея Пачобута.

"Мы передали ему нашу официальную позицию о том, что не считаем справедливым этот приговор", - заявил в среду пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, Чесновский в ответ на это заявил, что в Беларуси никто не преследует поляков по национальному признаку.

Пачобута приговорили к 8 годам лишения свободы.

МИД Польши также выступил с заявлением, в котором назвал приговор властей Беларуси несправедливым и призвал освободить журналиста.

"Политически мотивированный показательный процесс и сегодняшний приговор являются ярким свидетельством антипольских действий белорусских властей", - говорится в заявлении.

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