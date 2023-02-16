Последнее обновление: 16.02.2023 09:27

Коммерческий банк Чехии с 1 марта прекращает платежи в РФ и Беларусь

Один из крупнейших коммерческих банков Чехии, Komercni banka ("Коммерческий банк"), с 1 марта прекращает исходящие платежи в РФ и Беларусь, сообщает агентство CTK.

В сообщении банка указывается, что решение принято в дополнение к санкциям Евросоюза в связи с военным вторжением РФ в Украину.

Банк обещает принимать входящие платежи из России и Беларуси, которые не нарушают санкции и не противоречат санкционной политике банка.

Ранее от трансакций в РФ и Беларусь и отказались чешские дочка Raiffeisenbank и Moneta Money Bank.

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