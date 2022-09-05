Украина ждет от ЕС отключения российских и белорусских банков от SWIFT

Украина ждет от ЕС полного энергетического эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT.

Об этом премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

«Полное энергетическое эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT — это первоочередные шаги, которых мы ожидаем от ЕС и других наших партнеров. Россия ведет энергетическую войну против Европейского Союза, и Европа должна реагировать соответствующим образом», — заявил Шмыгаль.