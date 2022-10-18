Нацбанк Беларуси борется с санкциями сплочением банкиров

Нацбанк Беларуси противопоставил международным санкциям сплочение банкиров и «осмысленную работу».

«Актуальным вопросом являются меры по преодолению последствий санкционных ограничений в сфере банковских информационных технологий и информационной безопасности… В целях консолидации усилий банковского сообщества в этой области при Ассоциации белорусских банков созданы профильные комитеты. Мы видим здесь значительный потенциал", - заявил сегодня зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц на мероприятии «Банкит-2022», которое на фоне происходящих в мире событий смотрится, мягко говоря, очень неоднозначно (tm).

"Жизнь ставит перед нами серьезные задачи, есть вопросы, на которые нужно ответить. На базе Ассоциации белорусских банков мы создали два комитета - информационных технологий и информационной безопасности, занимаемся решением системных проблем, прежде всего технических, кадровых, юридических. Таким образом мы консолидировали усилия банковской системы", - пояснил председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов.

«Наша осмысленная, системная и последовательная совместная работа должна позволить противостоять текущим и новым вызовам», - также отметил Калечиц.