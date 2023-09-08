HSBC в октябре прекратит обслуживать транзакции в Россию и Беларусь

Банковская группа HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation, базируется в Лондоне) в октябре прекратит обслуживать транзакции своих корпоративных клиентов в Россию и Беларусь.

Об этом говорится в направленном клиентам уведомлении от подразделений группы. Письмо HSBC приводит агентство Nikkei Asia.

Из письма следует, что банки, входящие в группу HSBC, перестанут обрабатывать коммерческие платежи, начиная с 27 октября, в условиях «все более сложной нормативной ситуации». Группа заявила, что решение принято для «минимизации операционного воздействия на Россию и Беларусь, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами».

Представители HSBC в разговоре с Nikkei Asia отметили, что рассчитывают завершить продажу своего российского бизнеса местному кредитору Expobank в текущем году. Пока сделка ожидает одобрения местных регулирующих органов. В HSBC подчеркнули, что ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей продажей.

В октябре 2022 года HSBC уведомил российских клиентов о приостановке оказания розничных инвестиционных услуг. Банк объяснил это решение санкциями Евросоюза, пишет КоммерсантЪ.

Власти Гонконга говорили, что не планируют поддерживать санкции западных стран, но в городе фиксируется резкое сокращение российского капитала. За первое полугодие 2022-го, согласно данным Валютного управления Гонконга, банки сократили объем общего бизнеса с российским примерно в 3,24 тыс. раз — с $330 млрд до $100 млн.