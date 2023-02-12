Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии, по данным на утро воскресенья, превысило 28 тыс. человек.

По меньшей мере 24 617 человек погибли и более 80 тысяч получили ранения в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в понедельник на юге Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в настоящее время в поисково-спасательных работах задействованы более 166 тыс. сотрудников экстренных служб. На сегодняшний день из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тысяч человек.

По данным информационного агентства AFP, в Сирии пока найдены 3553 погибших.

В некоторых местах под угрозой оказались сами спасатели. Две немецкие организации - Немецкая международная поисково-спасательная служба (ISAR) и Федеральное агентство технической̆ помощи Германии (THW) - вслед за некоторыми другими приостановили спасательные операции на юге Турции.

"Поступает все больше и больше сообщений о столкновениях между различными группировками, также были слышны выстрелы", - объяснил представитель ISAR Штефан Хайне.

Операционный̆ менеджер организации Стивен Байер сказал в интервью агентству Рейтер: "Очевидно, что печаль постепенно уступает место гневу. Поэтому мы пока останемся в совместном лагере с THW".

ISAR и THW заявили, что возобновят свою работу, как только турецкая Служба гражданской̆ защиты AFAD сообщит им, что опасности больше нет.

Байер добавил, что сотрудники обеих организаций будут немедленно готовы помочь, если появятся какие-либо признаки, что под руинами есть еще выжившие.

Ранее спасательные операции в Турции приостановили австрийские военные. Их представитель заявил, что стычки неких группировок со стрельбой̆ и мародерство представляют слишком серьезную угрозу, чтобы спасатели могли продолжать работу.

Турецкие власти о столкновениях и стрельбе не сообщали, но Эрдоган в субботу признал, что в пострадавшем от землетрясения регионе есть случаи мародерства, и заверил, что власти примут меры.

Ситуации в Сирии остается крайне тяжелой̆. Отвечая на вопрос корреспондента BBC о ситуации в наиболее пострадавшем районе Сирии, удерживаемом повстанцами Идлибе, куда пока удалось доставить очень мало помощи, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс сказал, что ООН "очень активно и решительно рассматривает возможность открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов" на турецкой̆ границе.

"Мы собираемся внести резолюцию в Совет Безопасности, и, если кто-то хочет наложить вето, пусть делает это", - заявил он. Россия и Китай̆ раньше, до землетрясения, блокировали резолюции об открытии новых КПП на границе Идлиба и Турции, поскольку их союзник, правитель Сирии Башар Асад, заявлял, что это будет нарушением суверенитета Сирии.

Гриффитс одновременно назвал "очень, очень конструктивным" заявление Дамаска о том, что он будет пропускать гуманитарные грузы в Идлиб со своей̆ территории.