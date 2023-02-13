Последнее обновление: 13.02.2023 10:34

Экономический ущерб от землетрясений в Турции может составить $84 млрд

Два мощных землетрясения приведут к ущербу для экономики страны на сумму свыше $84 млрд, или около 10% ВВП, сообщает Bloomberg.

Согласно подсчетам бизнес-группы, два мощных землетрясения приведут к убыткам для экономики страны на сумму свыше $84 млрд , или около 10% ВВП и еще $10,4 млрд долларов потери национального дохода”, - информирует Конфедерация предприятий и бизнеса Турции (TÜRKONFED).

TÜRKONFEDT отмечает, что потери рабочей силы будут стоить экономике Турции $2,9 млрд. Землетрясения нанесли ущерб в 10 провинциях Турции и 13,5 миллиона человек на юго-востоке страны, а также в Сирии.

Конфедерация проводила расчеты, основываясь на последствиях землетрясения 1999 года вблизи Стамбула, унесшего жизни около 18 тысяч человек. Число жертв последних разрушений значительно превысило число жертв землетрясения 1999 года.

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