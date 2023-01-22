Последнее обновление: 22.01.2023 11:05

Германия не будет возражать, если Польша отправит Leopard 2 Украине

Германия не будет препятствовать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью LCI/

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок заявила: “Мы не будем стоять на пути. На данный момент этот вопрос не ставился, но если бы нас спросили, мы бы не стали препятствовать”.

“Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому мы обсуждаем это сейчас с нашими партнерами. Мы должны убедиться, что жизни людей будут спасены, а территория Украины освобождена”, — сказала Бербок.

В интервью журналист переспросил, правильно ли понял, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 в Украину.

“Вы меня правильно поняли”, — сказала Бербок.

Ранее, премьер-министр Польши раскритиковал решение Германии не поставлять танки “Леопард” Украине, назвав позицию страны “неприемлемой”.

Около 50 стран согласились предоставить Киеву военную технику на миллиарды долларов, в том числе бронетехнику и боеприпасы. Но министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на повышенные ожидания, “мы до сих пор не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке “Леопард”.

Польша объявила, что готова поставить Киеву 14 танков “Леопард”, и говорит, что обсуждает этот вопрос примерно с 15 странами.

В совместном заявлении министры иностранных дел трех стран Балтии призвали Германию “немедленно предоставить Украине танки Leopard”.

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