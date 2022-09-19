Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора в понедельник договорились о схеме "кругового обмена", в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S.

В ходе разговора Шольц и Голоб договорились, что Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 немецких грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн, сообщил в офис словацкого премьера.

"Этот "круговой обмен" также усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – отмечается в сообщении.

M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

В последний раз Словения получала модернизированные Т-55 в 1999 году, всего вооруженные силы страны имели 30 таких машин.