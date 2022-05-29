Германия за последние 9 недель свела к минимуму поставки оружия Украине

Правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму за последние девять недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt am Sonntag.

До недавнего времени канцлер Олаф Шольц отказывался поставлять немецкие боевые танки и бронетранспортеры, ссылаясь якобы на договоренности с союзниками по НАТО. Однако, как видно из украинских правительственных документов, к которым получило доступ немецкое издание, Германия не поставляла даже достойного внимания легкого вооружения с конца марта.

С 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две поставки оружия от федерального правительства. Оба содержали только небольшие устройства. По данным Украины, в середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных противотанковых мин направленного действия.

Еще одна поставка от федерального правительства поступила в Украину месяцем раньше. В ней были только запчасти к пулеметам, зажигатели, детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По данным Украины, последняя поставка зенитного и противотанкового оружия состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. В нее входило 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела". По запросу пресс-секретарь Минобороны Германии сообщила: "Информация о конкретных поставках оружия актуальна и секретна, поэтому прошу вас понять, что я не могу ни предоставить дополнительную информацию, ни подтвердить детали". Это также касается анонсированных поставок в Украину первых 15 зенитных установок Gepard, которые, вероятно, и дальше будут задерживаться.

Как сообщает "Welt am Sonntag", это связано с подготовкой украинских солдат. Соответственно, обучение первых 45 бойцов начнется не раньше 13 июня и закончится 22 июля. Вторая группа солдат начнет обучение 18 июля и закончит 26 августа, поэтому 15 других Gepard не будут доставлены до конца августа.

Ранее федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.