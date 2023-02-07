ФРГ официально подтвердила новость о передаче 178 танков Украине

Правительство Германии официально подтвердило, что одобрило передачу Украине до 178 танков Leopard 1A5, выдав соответствующие лицензии немецким компаниям-производителям вооружений.

"Сколько танков Leopard 1 A5 на самом деле будет доставлено в Украину, зависит от хода ремонтных работ", - поясняет министерство обороны ФРГ.

Ранее, Spiegel сообщил, что компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) поставят 178 танков.

Минобороны отметило, что политическое решение о передаче этих танков Украине правительство приняло на прошлой неделе. Финансировать ремонт танков и обучение украинских танкистов Германия планирует вместе с другими европейскими странами.

Во вторник министерства обороны Германии, Нидерландов и Дании объявили, что совместно оплатят подготовку и передачу минимум 100 из этих танков; в совместном заявлении министерств говорится, что интерес к этой инициативе проявила и Бельгия.

Сообщается, что первые танки должны быть доставлены в Украину летом, но большая часть из них не будет поставлена раньше следующего года.

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что немецкие производители имеют 29 в значительной степени отремонтированных моделей Leopard 1.