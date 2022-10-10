Германия отправляет в Украину первый зенитно-ракетный комплекс IRIS-T

Германия отправляет в Украину первый из четырех новейших зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Как передает Укринформ, об этом сообщается в Твиттере Министерства обороны ФРГ.

"Германия отправляет в Украину первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Последние российские ракетные атаки на Киев и другие города показывают, насколько важны эти способности для самообороны Украины", – говорится в сообщении.

IRIS-T SLM – разработанный компанией Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности. Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.