Армения выдает Беларуси уклониста от службы в армии

Генпрокуратура Армении удовлетворила запрос Генпрокуратуры РБ о выдаче гражданина Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.

«… для привлечения к уголовной ответственности за растрату вверенного имущества в особо крупном размере и уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу по ч.4 ст.211, ч.1 ст.435 УК РБ», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«…обвиняемый совершил растрату вверенного ему автомобиля марки «Mercedes-Benz Vito», реализовав транспортное средство неустановленному лицу, чем причинил имущественный ущерб потерпевшему в сумме 31,5 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

«Он же, достигнув возраста призыва на срочную воинскую службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, в ноябре 2018 года не явился в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, чем воспрепятствовал принятию и реализации решения призывной комиссии об исполнении им воинской обязанности», - отметили в Генпрокуратуре.