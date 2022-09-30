МИД Армении вызвал на ковер посла Беларуси из-за высказываний Макея

Заявление главы МИД Беларуси Макея о визите Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению вызвало озабоченность у армянских властей

«Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД РА, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления», - сообщил пресс-секретарь МИД Армении.

"…подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - заявил намедни Макей.