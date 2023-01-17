Суд над адвокатом Виталием Брагинцом сделали закрытым

Судебный процесс над адвокатом Виталием Брагинцом сделали закрытым. Об этом сообщают правозащитники.

Судебный процесс, начавшийся 16 января в Минском городском суде, ведет Алена Ананич.

Брагинца обвиняют по четырем статьям УК:

ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем);

ч. 3 ст. 361 (призыв к санкциям);

ч. 3 ст. 130 (возбуждение вражды);

ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Виталия Брагинца, учредителя адвокатского бюро «Брагинец и партнеры», задержали 23 мая 2022 года.

До задержания Брагинец представлял интересы нескольких политзаключенных, в том числе правозащитника Алеся Беляцкого и адвоката Андрея Мочалова.