Последнее обновление: 09.01.2023 12:43

В Минском городском суде начался судебный процесс по «делу TUT.BY»

В Минском городском суде начался закрытый судебный процесс по «делу TUT.BY».

По делу проходят пять фигурантов: генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор политико-экономического блока Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юридический консультант Екатерина Ткаченко.

Ольга Лойко, Елена Толкачева и Екатерина Ткаченко на суде отсутствуют. Им удалось выехать за границу (обвинения с них не сняли, но в прошлом году отпустили под подписку о невыезде).

ГосСМИ опубликовали фото Людмилы Чекиной и Марины Золотовой в суде.

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