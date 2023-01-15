В доме Байдена найдены новые документы с грифом "секретно"

Адвокаты президента Байдена нашли в его доме в Уилмингтоне больше документов с грифом "секретно", чем было известно ранее, сообщает CBS News.

Адвокат Белого дома Ричард Заубер заявил, что в общей сложности шесть страниц документов с грифом "секретно" были найдены во время обыска частной библиотеки Байдена. Ранее Белый дом заявлял, что там была найдена лишь одна страница.

Последнее раскрытие является дополнением к обнаружению документов, найденных в декабре в гараже Джо Байдена и в ноябре в его бывшем офисе в Центре Пенна Байдена в Вашингтоне, со времен его пребывания на посту вице-президента. Очевидное неправильное обращение с секретными документами и официальными записями администрации Обамы расследуется бывшим прокурором США Робертом Хуром, который был назначен специальным советником в четверг генеральным прокурором Мерриком Гарландом.

В заявлении Заубера говорится, что личные адвокаты Байдена, которые не имели допуска к секретной информации, прекратили свои поиски после того, как нашли первую страницу в среду вечером. Остальные материалы Заубер нашел в четверг, он способствовал их получению министерством юстиции.

"Когда я передавал их сотрудникам Минюста, которые меня сопровождали, среди материалов было обнаружено еще пять страниц с грифом "секретно", всего шесть страниц", - сказал Заубер.

Министерство юстиции отказалось комментировать CBS News вновь обнаруженные документы.

В заявлении Заубера не объясняется, почему Белый дом ждал два дня, чтобы предоставить обновленный учет количества записей с засекреченными пометками. Белый дом уже столкнулся с критикой за то, что ждал более двух месяцев, чтобы признать обнаружение первоначальной группы документов в офисе Байдена.

Республиканское большинство в Палате представителей заявило, что проведет собственное расследование обращения Байдена с секретными документами. Республиканцы также напомнили, как Байден критиковал Трампа за неосторожное обращение с секретными документами.