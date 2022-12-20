Конгресс рекомендует предъявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года в понедельник рекомендовал министерству юстиции выдвинуть четыре уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

По словам члена комитета, демократа Джейми Раскина, конгрессмены рекомендуют привлечь Трампа, а также его адвоката Джона Истмана и еще нескольких других лиц к уголовной ответственности за нарушение четырех федеральных уголовных законов: влияние или препятствование официальной процедуре правительства США; сговор с целью введения в заблуждение правительства США; незаконные, сознательные или добровольные ложные заявления федеральному правительству; помощь или участие в мятеже против Соединенных Штатов.

Кроме того, комитет Палаты представителей одобрил отчет по собственному расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Рекомендации комитета Палаты представителей не будут иметь юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать. Однако в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.