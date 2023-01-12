Экс-министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа приговорен к 7,5 года колонии

Бывший министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа приговорен к 7 годам 6 месяцам колонии за получение взятки в особо крупном размере.

Приговор вынесла судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда. Отбывать наказание в виде лишения свободы фигурант будет в колонии усиленного режима. Также ему назначен штраф в размере 2 тыс. базовых величин, то есть на сумму 74 тыс. рублей.

Дрожжа лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Вместе с тем к нему применили амнистию. На 1 год он освобожден от основного наказания в виде лишения свободы, передает БелТА.

В срок основного наказания будет зачтен срок содержания под стражей с 16 апреля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу: один день содержания под стражей будет соответствовать полутора дням лишения свободы.

Как сообщил гособвинитель Михаил Ковалев, обвиняемый уплатил доход, полученный преступным путем.

Дрожжа с октября 2020-го по апрель 2022 года получил взятки за то, что давал указание лесхозам закупать сушильные комплексы для сушки пилопродукции исключительно на условиях рассрочки. При этом он знал, что единственной организацией на территории Беларуси, которая их поставляла на таких условиях, была иностранная компания взяткодателя.

В ходе допроса Дрожжа подтвердил, что взятки передавались ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением: "Деньги давали не мне, а министру".