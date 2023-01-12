Украина отрицает, что просила не наказывать Беларусь в последних пакетах санкций ЕС

Сообщения СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствуют действительности., заявил представитель МИД Украины Олег Николенко

Он напомнил, что поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь сейчас наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в частности министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и четыре других белорусских банка, запрет поставок товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

"При этом нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело", - отметил Николаенко.

Ранее, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк одной из причин, почему ЕС не наказывал Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций, назвал просьбу самой Украины.

"Одной из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", - написал Йозвяк в Twitter.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе в четверг, не стал углубляться в щекотливую тему.

"Если есть юридические или физические лица из Беларуси, которые были внесены в санкционный список в индивидуальные пакеты, то это зависит от государств-членов и способа, которым они согласовывают формирование этих пакетов. Обсуждение, процесс по решению вокруг этих пакетов, кого вносить, каким будет продолжение санкций или пакетов, является конфиденциальным. Это происходит между государствами-членами в конфиденциальных разговорах, поэтому мы не обсуждаем публично детали, и конечно, не обсуждаем, почему кто-то или что-то не в соответствующем пакете", - сказал Стано.

"Мы продолжим также вводить санкции против тех, кто поддерживает, помогает этому незаконному поведению России. Речь идет о Беларуси, но также об Иране и других людях и организациях из других стран, при необходимости. Но еще раз: все детали являются конфиденциальными. И если государства-члены согласятся, что время ввести санкции против большего количества лиц из Беларуси и организаций оттуда за их участие или их поддержку этого незаконного кровопролития, которое осуществляет Путин и его силы на украинской территории, то государства-члены примут соответствующее решение", - добавил спикер.