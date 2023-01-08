Представитель Эрдогана возложил на Россию ответственность за затягивание войны в Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что из-за российских обстрелов полномасштабная война в Украине затягивается, а значит, труднее достичь прекращения огня и решения путем переговоров.

Комментируя разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами России и Украины, представитель президента Турции сказал, что он призвал Зеленского и Путина к взаимному прекращению огня.

"Это свидетельствует о том, что война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы зайти в тупик, и, как мы видим, ни одна из сторон не в состоянии одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работать над прекращением огня на поле боя, особенно вокруг Запорожской атомной электростанции. Атомная электростанция - это самая большая угроза безопасности для всех", - подчеркнул Калин в интервью CNN Turk.

Комментируя решение России объявить одностороннее "прекращение огня", Калин отметил, что "именно российские обстрелы продолжают эту войну и затрудняют любые переговоры", поэтому расчет Турции заключался в том, что Украина присоединится к призыву, и будет установлено более длительное перемирие.

"Но мы будем продолжать повторять эти призывы, рассказывая о фактах на местах. Сейчас ни одна из сторон не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. И мы обеспокоены тем, что увидим дальнейшую эскалацию конфликта в Украине в течение следующих нескольких месяцев", - добавил представитель Эрдогана.