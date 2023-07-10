Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора обсудил с главой ИД РФ Лавровым черноморскую зерновую инициативу, сообщил в воскресенье МИД Турции.

"Во время разговора обсуждались последние события вокруг Украины и Стамбульского зернового соглашения", – говорится в сообщении.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Стамбул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что охотно продлит соглашение о безопасном транзите украинского зерна на три месяца вместо двух.

Срок действия соглашения о поставках зерна истекает 17 июля. Это жизненно важный путь для украинского сельскохозяйственного экспорта, благодаря которому за последние 11 месяцев было экспортировано миллионы тонн зерна и других товаров. Прекращение транзита может поднять мировые цены на продовольствие, учитывая важность Украины как экспортера зерна.

МИД России в свою очередь заявил, что Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение защитников Мариуполя в Украину, которых Турция передала во время визита Зеленского.

"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", – сообщили также в МИД РФ.

Ранее, МИД РФ заявил, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.