Турция призывает к "скорейшему перемирию" Украины и РФ, но без уступок территорий

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к скорейшему "жизнеспособному" перемирию между РФ и Украиной, отметив, что этот мир не должен предусматривать территориальных уступок со стороны Украины.

"Нужно как можно быстрее достичь перемирия, чем быстрее, тем лучше. К сожалению, обе стороны быстро оставили дипломатические попытки ... Чем дольше тянется война, тем хуже и сложнее становится ситуация", - сказал он.

При этом, Чавушоглу добавил, что не имеет в виду мир с принуждением Украины к территориальным уступкам.

"Это должен быть справедливый мир для Украины. Где ведется война? На территории Украины. Должен начаться процесс, который гарантирует территориальную целостность Украины. Без прекращения боевых действий "здоровый" разговор об этих вопросах невозможен", - сказал глава МИД Турции.

На фоне этого заявления пришло сообщение о том, что 13 октября президент Турции Эрдоган и Путин планируют встречу в Казахстане, одной из главных тем которой станет Украина.

«Действительно, встреча готовится… Темы понятны, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже очень многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.