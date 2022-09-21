Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и чревато углублением нестабильности.

"Мы обеспокоены попытками провести односторонние референдумы на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (совершенный факт) не будет признан международным сообществом. Напротив, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и усугубит нестабильность", – говорится в заявлении МИД Турции.

Ведомство также подтвердило поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и "повторило готовность к осуществлению любого необходимого вклада для окончательного разрешения нынешней войны путем мирных переговоров".

До сих пор Анкара не комментировала объявления о псевдореферендумах на оккупированных территориях, хотя накануне в немецком правительстве по итогам встречи Олафа Шольца с Реджепом Тайипом Эрдоганом утверждали, что турецкий президент осудил их.