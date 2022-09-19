Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

Эрдоган: Возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украине облегчит переговорный процесс о завершении войны.

"Это то, что нужно, и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерриш сделал определенные шаги. Есть шаги, которые мы сделали. Эти шаги и это возвращение действительно облегчат нашу работу", – сказал Эрдоган в интервью американскому каналу PBS.

Он также отметил, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть аннексированный Крым.

"Они и наши соотечественники тоже. Мы сказали им, что если вы пойдете на этот шаг, то это успокоит нас, успокоит Украину, успокоит и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор ни одного шага в этом направлении не было сделано", - сказал турецкий президент.

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