Средняя зарплата в Беларуси в сентябре 2022 года снизилась на 28,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2022 года составила 1637 рублей и упала на 28,5 рубля по сравнению с августом, сообщил Белстат.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в сентябре 2022 года упала на 4,0% к сентябрю 2021 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за сентябрь составила 2228,2 рубля, Минской области - 1628,7 рубля, в Гомельской – 1477,9 рубля, Брестской – 1447,2 рубля, Гродненской -1467,5 рубля, Витебской - 1402,4 рубля, в Могилевской – 1346,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в сентябре в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 5807,8 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4428,6 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4150,5 рубля.

Меньше всего начислено в сентябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 816,8 рубля, деятельность водного транспорта – 930,5 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 964,6 рубля.