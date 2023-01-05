Власти Польши обвинили белоруса в работе на разведку России

Прокуратура в Варшаве обвинила граждан Беларуси и России в работе на Главное разведуправление Министерства обороны России.

Об этом 4 января сообщило агентство PAP со ссылкой на представителя прокуратуры Александру Скшиняж.

По словам Скшиняж, подозреваемые работали под прикрытием туристического бизнеса. Они собирали данные о состоянии польской армии: ее боеспособность, действия отдельных подразделений у границы с Беларусью и РФ, в том числе и действия во время миграционного кризиса.

Обвиняемый белорус, имя которого не раскрывается, окончил университет в Белостоке. О россиянине ранее сообщалось, что он живет в Польше 18 лет и до ареста занимался бизнесом, передает УНН.

Позиция обвиняемых в сообщении прокуратуры не приводится. Никаких личных данных о них не сообщается. Известно, что они были задержаны в апреле 2022 года и с тех пор находятся под арестом. По статье о шпионаже задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.