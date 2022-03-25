КГБ Беларуси задержал гражданина Польши по подозрению в шпионаже

Гражданин Польши задержан в Гродно по подозрению в шпионаже, сообщил КГБ Беларуси, обвинив польских дипломатов в Гродно в воспрепятствовании аресту.

"25 марта в Гродно по подозрению в шпионаже в пользу Республики Польша задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта "генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий".

"По факту неправомерных действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси", - сказано в сообщении.