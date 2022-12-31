Последнее обновление: 31.12.2022 12:22

КГБ и ОАЦ утвердили порядок ограничения доступа к не «взаимодействующим» сайтам

КГБ, ОАЦ и Минсвязи Беларуси утвердили порядок ограничения доступа к интернет-сайтам, которые не «взаимодействуют» с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в рамках указа №368 от 18 октября 2022 года.

«… решения Оперативно-аналитического центра … и Комитета государственной безопасности об ограничении доступа к интернет-ресурсу поставщика услуг электросвязи, владельца интернет-ресурса … принимаются в форме приказа, в котором указываются: идентификатор интернет-ресурса, доступ к которому подлежит ограничению; основание для ограничения доступа к интернет-ресурсу», - говорится в совместном приказе №6/24/25 от 27 декабря 2022 года.

Согласно упомянутому указу, речь идет об интернет-сайтах, которые не обеспечивают ОАЦ и КГБ безвозмездный круглосуточный удаленный доступ к базам данных, автоматизированным системам, содержащим информацию о пользователях, оказанных этим пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, а также услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами.

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