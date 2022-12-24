Власти Беларуси приговорили эксперта Егора Лебедка к 5 годам колонии

Минский областной суд 24 декабря 2022 года приговорил военного аналитика Егора Лебедка к 5 годам колонии усиленного режима за интервью независимому СМИ.

Лебедка судили по ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 УК (содействие экстремистской деятельности). Согласно обвинению, Лебедок в апреле и мае 2022 года «в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукцию которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю названного канала на тему проведения вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Беларуси».

Егор Лебедок был задержан 12 июля 2022 года.