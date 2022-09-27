Власти Беларуси затеяли обмен и выкуп «дефолтных» еврооблигаций

Белорусские власти все-таки решились пойти на реструктуризацию еврооблигационного долга через обмен евробондов на выпущенные Минфином РБ облигации для внутреннего рынка, а также выкуп евробондов с огромным дисконтом или исполнение обязательств в белорусских рублях.

«Министерству финансов осуществлять… с согласия держателей государственных ценных бумаг, размещенных на внешних финансовых рынках.., …замену долговых обязательств по еврооблигациям на долговые обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем финансовом рынке… Замена долговых обязательств считается состоявшейся при условии аннулирования еврооблигаций», - говорится в совместном постановлении Совмина и Нацбанка РБ №643/20 от 26 сентября 2022 года.

Для проведения обмена Минфину разрешено осуществить на внутреннем рынке эмиссию номинированных в долларах США гособлигаций в объеме «исходя из предполагаемых объемов замены долговых обязательств». При этом, сроки обращения таких гособлигаций должны соответствовать «срокам, оставшимся до даты погашения соответствующих еврооблигаций».

«Размер ставки процентного дохода и сроки его выплаты по государственным облигациям соответствуют ставкам и срокам выплаты процентного дохода по соответствующим еврооблигациям», - также сказано в документе.

Кроме того, Минфину поручено осуществлять «досрочный выкуп еврооблигаций по цене 30 процентов от номинальной стоимости еврооблигаций в целях их последующего аннулирования. Досрочный выкуп осуществляется на сумму, не превышающую объем еврооблигаций, приходящихся к погашению до 2023 года включительно»

Также, Минфину разрешено «исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях».

Судя по тексту документа, на раздумье держателям еврооблигаций – обменять или потерять - отводится не так уж много времени.

«Сделка по замене долговых обязательств между Министерством финансов и держателем еврооблигаций считается незаключенной: в случае неполучения ответа от регистратора или клиринговых систем в течение двух месяцев со дня направления запроса на аннулирование еврооблигаций; со дня получения уведомления от регистратора или клиринговых систем о невозможности аннулирования еврооблигаций или отказа регистратора или клиринговых систем в аннулировании еврооблигаций», - сказано в постановлении.

При этом, «в случае неаннулирования еврооблигаций» «выплата в пользу держателя еврооблигаций начисленного процентного дохода по государственным облигациям не производится», а «в течение десяти дней» осуществляется «списание депозитарием-агентом на основании уведомления Министерства финансов государственных облигаций со счета «депо» держателя еврооблигаций» и «выпуск государственных облигаций признается несостоявшимся и подлежит снятию с централизованного учета в депозитарии-агенте».

«Начисленный до даты замены долговых обязательств по текущему процентному периоду накопленный процентный доход по еврооблигациям выплачивается Министерством финансов в пользу держателей еврооблигаций после аннулирования еврооблигаций», - гласит документ.

Примечательно, что платежи по выкупу еврооблигаций с дисконтом в 70% и купонный доход осуществляются Беларусбанком «в долларах США» при наличии технической возможности проведения расчетов в данной валюте, а при отсутствии – в белорусских рублях по курсу НБ РБ.

В случае же с исполнение Минфином «обязательств по еврооблигациям перед держателями еврооблигаций в сроки, установленные эмиссионными документами по еврооблигациям» расчеты осуществляются в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.

Ранее, международные рейтинговые агентства отмечали, что будут расценивать как дефолт замену еврооблигаций на выпущенные на внутреннем рынке гособлигации, а также погашение в белорусских рублях и иные схемы по реструктуризации этого долга, не предусмотренные проспектами эмиссий еврооблигаций.