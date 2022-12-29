Последнее обновление: 29.12.2022 08:17

Италия возвращает тесты на коронавирус для прибывших из Китая

Министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи в среду объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех путешественников, прибывающих из Китая, после того как власти Китая отказались от жестких COVID-ограничений.

Согласно распоряжению главы итальянского Минздрава, тестирование на COVID-19, включая антиген-тесты и секвенирование вируса, обязательно для всех пассажиров, прибывающих из Китая и следующих транзитом через Италию.

"Эта мера необходима для обеспечения эпидемиологического надзора и выявления возможных вариантов вируса с целью защиты населения Италии", - отмечает Скиллачи.

Тестирование на коронавирус уже было проведено в отношении 212 пассажиров, прибывших в среду из Китая в миланский аэропорт Мальпенса. Из них 97 тестов дали положительный результат, этих пассажиров отправили на самоизоляцию, их контактных лиц отслеживают.

Ранее Китай на фоне антиковидных протестов решил отойти от политики "нулевой толерантности" к COVID-19 и отменил большинство введенных ограничений - как для собственного населения, так и для иностранных путешественников.

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