В России хотят повысить налоги для уехавших из страны

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает необходимым отменить преференции для уехавших из России и ввести для них повышенные налоги.

"Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", - заявил Володин в телеграм-канале.

"Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны", - продолжает он.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", - заявил спикер.