Последнее обновление: 07.05.2025 18:00

Geely хочет выкупить бренд электромобилей Zeekr за более чем $6 млрд

Категории: Китай Geely

Geely Automobile Holdings Ltd., принадлежащая миллиардеру Ли Шуфу, готовится выкупить премиальный бренд электромобилей Zeekr. Об этом пишет Bloomberg.

Сделка, оцененная в $6,4 млрд, предусматривает выкуп акций Zeekr за $2,56 за акцию, или $25,66 за американскую депозитарную акцию, что на 13,6% выше последней цены закрытия.

При этом инвесторы будут иметь возможность выбрать между наличными или 1,23 новыми акциями Geely.

Ли Шуфу отметил, что этот шаг является частью стратегии консолидации для создания синергии, снижения затрат и инноваций. Он считает, что это поможет улучшить прибыльность Geely, которая сосредотачивается на конкуренции с китайским лидером BYD Co.

Слияние Zeekr с другой маркой Geely - Lynk&Co, а также листинг в США в прошлом году, стали частью экспансии Geely, которая ранее приобрела Volvo и Lotus. На сегодня Geely владеет 65,7% акций Zeekr.

Акции Zeekr в этом году упали на 20% из-за пошлин на китайские электромобили и непредсказуемости торговой политики США.

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