Корейская KHNP подписала первые контракты с чешскими компаниями по достройке АЭС «Дукованы»

Компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 7 мая заключила первые юридически обязывающие контракты о сотрудничестве с чешскими фирмами по строительству атомных энергоблоков АЭС «Дукованы».

Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек сообщил журналистам, что контракты гарантируют 30-процентную долю чешских компаний в проекте. Целью остается добиться 60-процентов участия в проекте чешской промышленности, сказал министр.

В прошлом году KHNP одержала победу в тендере, в котором участвовали также французская компания EDF и американская Westinghouse.

В 2021 г. из тендера на достройку АЭС «Дукованы» был исключен «Росатом», после того как спецслужбы Чехии указали правительству на риски участия в конкурсе российской компании. Долгое время «Росатом» предпринимал активные попытки остаться в числе участников тендера. Окончательное решение не допустить к конкурсу российского участника вызвало резкую критику со стороны Москвы. От тендера также была отстранена компания из КНР.

Первый блок АЭС «Дукованы» должен быть достроен в 2036 г. Проект станет крупнейшей инвестицией Чешской Республики в новейшей истории. На данный момент стоимость строительства двух реакторов составляет по текущим ценам 407 млрд крон (€16,3 млрд).