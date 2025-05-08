Сезонные ограничения нагрузок на автодорогах Беларуси начнут действовать с 26 мая

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 36 от 26 апреля 2025 г. вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.

Согласно документу, с 26 мая по 31 августа 2025 г. на республиканских автомобильных дорогах (их участках) с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25°С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Постановлением также определено, на какие транспортные средства не распространяются вышеуказанные временные ограничения. В частности, к ним отнесены:

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи и иных грузов, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки:

связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;

сушенки торфяной, брикетов топливных на основе торфа;

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.