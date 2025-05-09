Финляндия предлагает ввести пошлины на весь импорт из России в Евросоюз

Финляндия предлагает ввести пошлины на весь российский импорт. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, Европейская комиссия “имеет полный мандат для этого”.

По словам Элины Валтонен, введение пошлин потребует единодушия всех стран-членов.

«Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или что бы ни произошло, мы все равно будем иметь этот тариф», - сказала Валтонен журналистам после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Варшаве.

Как пишет Bloomberg, такое предложение появилось тогда, когда в ЕС столкнулись с потенциальным блокированием санкционного пакета со стороны Венгрии. Напомним, санкции ЕС должны быть утверждены каждые полгода при поддержке всех 27 стран-членов.

Торговые меры, такие как тарифы, предлагают обходной путь, поскольку для их утверждения требуется только квалифицированное большинство. Отмечается, что Еврокомиссия взвешивает, сможет ли превратить санкции в торговые меры.

В то же время источники СМИ среди дипломатов ЕС в Брюсселе сообщили, что Будапешт не возражает против принятия 17-го пакета санкций ЕС против России. Новые ограничения могут официально утвердить в мае 2025 года.