РФ усложняет сворачивание западных компаний еще одним "налогом на выход"

Россия планирует ввести для компаний, которые хотят свернуть бизнес в страны, новый налог - в дополнение к требованию продавать активы со скидкой в 50% и получать разрешение правительства на выход из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно планам, налог на сверхприбыли, который вводится в России, также будет касаться тех, кто готовится к выходу из страны. По словам собеседников, этот налог также может быть включен в цену, обсуждаемую в рамках соглашения о выходе из компании.

Исключений для отдельных компаний не будет, ведь российскому бюджету нужны деньги, уточнили собеседники издания.

Налог на сверхприбыли, который не затронет нефтяные, газовые и угольные компании, имеет целью собрать дополнительные 300 миллиардов рублей (3,7 миллиарда долларов) путем взимания 10% от сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах по сравнению с предыдущими двумя годами.

Хотя такой налог вступит в силу только с 2024 года, компании имеют возможность уплатить его уже в этом году по половинной ставке. Налогообложению подлежат предприятия, чья прибыль превысила 1 млрд рублей.

Если все компании, которые обязаны уплатить налог, решат уплатить его досрочно со скидкой, Россия получит 300 млрд рублей уже в этом году, что позволит ей потратить эту сумму без увеличения бюджетного дефицита. По прогнозам, в этом году бюджет России будет иметь дефицит в размере 2% от ВВП.

В этом году Россия также ищет способ сдержать влияние на рубль, установив лимит на покупку валюты иностранными компаниями, выходящими из страны, чтобы уменьшить ее влияние на рубль.

Если объем продажи активов иностранными компаниями приблизится к прошлогоднему показателю в 15-20 млрд долларов, РФ может дополнительно собрать до 150 млрд рублей в 2023 году от введенного обязательного взноса, свидетельствует оценка Bloomberg Economics.